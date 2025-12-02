啦啦隊女神「邊開車邊化妝」出事了 車頭全毀：腦袋空白

笑笑是樂天桃猿及台啤雲豹的啦啦隊員。（圖／翻攝自笑笑IG）





職籃、職棒跨聯盟雙棲的笑笑，是樂天桃猿及台啤雲豹的啦啦隊員，甜美笑容更是擄獲不少粉絲的心。近日，笑笑在節目中曝光「驚險瞬間」，原來她曾經邊開車邊化妝，結果不慎撞到前面的車，車頭更是幾乎全毀。

笑笑在《姊妹亮起來》中透露，有次因為太晚起床要趕通告，由於家裡住比較遠，因此打算邊開車邊化妝，到了最後一個步驟「眼線」的時候，「我就把後照鏡翻來當鏡子」，當時剛好要下交流道，「剛畫好，我就『砰』一聲」，直接撞上前車，「我是突然腦袋一片空白，整個人往前撞到方向盤上」。

廣告 廣告

笑笑解釋，「因為我是邊畫邊切車道，我打方向燈同時進行。」她坦言沒有注意到前方車況，因此下車後立刻先90度鞠躬道歉，所幸對方人很好，車子也沒有問題，而她的車則是才牽3個月，車頭毀損、保險桿裂掉，笑笑也表示當時完全不敢跟父母說是邊開車邊化妝才出事，「我是說我因為太累了，沒有看清楚才撞到。」

東森娛樂關心您

不良行為，請勿模仿



【更多東森娛樂報導】

●小鬼離開5年...峮峮曬「同款照」寄思念 背景音樂藏洋蔥

●是你嗎？李多慧被暖到 急尋2台灣女孩

●啦啦隊女神紅到韓國！深U事業線超辣「台灣唯一受邀」

