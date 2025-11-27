啦啦隊女神KTV疑遭熊抱性騷 陳建州與當事人道歉

新北國王啦啦隊隊長Amber，受訪時提到自己曾遭遇類似熊抱性騷事件。（圖／侯世駿攝）

樂天啦啦隊韓籍女神廉世彬26日爆出長期遭一名黃姓韓籍經紀人騷擾、甚至嚴重到需求助身心科，樂天球團回應：「針對今日的新聞，球團了解外界的關心，也十分重視女孩的身心健康。未來我們也會持續與世彬的台灣經紀團隊保持聯繫，並在工作範圍內給予必要的支持與關懷，感謝關心。」今（27日）職籃新北國王啦啦隊隊長林倩宇（Amber）出席「2025鱸魚共鮮節」活動時，也提到自己在2023年曾遭遇類似熊抱事件，事後聯盟執行長陳建州與當事人周崇偉皆向她道歉。

當時陳建州因捲入性騷擾爭議，自請暫停職務後，由現任聯盟行銷策略總監周崇偉代理職務。不料上任不久，就被爆出疑似在KTV包廂內從背後熊抱正在唱歌的Amber，引發外界譁然。Amber事後親自發聲證實此事，表示當下「確實非常錯愕」，並以下意識的反應快速掙脫，「我下意識地迅速大動作掙脫，然後和隊員一起回到自己的包廂」。

Amber透露事後陳建州與當事人周崇偉皆已向她道歉。（圖／侯世駿攝）

今Amber受訪表示：「我從小就懂得保護自己，當時我一個move閃開，技能滿點。」並強調自己個性樂觀、反應快，因此沒有受到後續困擾，陳建州與當事人皆曾向她道歉。此外，對於日籍女星三上悠亞加盟台灣職籃啦啦隊造成話題，Amber表示樂見其成，「是好事，雖然不在同一隊，但能讓原本不看球的人走進球場，都是正向的」。

《時報周刊CTWANT》提醒您：尊重身體自主權，請撥打113、110。

若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

