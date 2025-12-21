啦啦隊女神MV化身青春女主角！古程丰讚她一秒入戲 「比我還專業」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

演員古程丰在演藝事業及副業都經營有成，除了演出《機智校園生活》、《美麗人生》等多部戲劇之外，年底發行新歌由華納音樂發行，新歌〈並肩飛翔〉MV也正式上架。他坦言，這次拍攝從一開始就以電影規格為標準來執行，希望不只是完成一支音樂影像，而是拍出能承載情感的作品。

古程丰詞曲全創作新歌MV〈並肩飛翔〉上架（左起潘胤傑、琳妲、沐妍、古程丰）。 （圖／小超人綜合體能俱樂部 提供）

〈並肩飛翔〉由古程丰詞曲全創作，將一路走來對友情與夢想的體悟完整寫進旋律之中。MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，其中潘胤傑在 MV 中展現自然不造作的演技，也大方秀出長期自律健身成果，體脂僅 8% 的精實身材成為畫面亮點。整支 MV 圍繞青春、友情與追夢歷程，勾起不少觀眾的熱血回憶。

談到琳妲，古程丰也十分讚賞她的氣質，「她本身就很有正能量，也很喜歡小朋友，氣質和歌曲想傳達的感覺非常貼近。」他也笑說，未來若有機會，很期待邀請琳妲到小超人體能俱樂部，和孩子們一起跳舞、同樂，把這份正向能量延伸到更多地方。 接著形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場，但只要導演一喊開拍，她便能立刻切換狀態，迅速進入角色，眼神與情緒轉換相當到位。

至於MV創作過程，古程丰表示，劇情是與導演共同發想，但他自己特別在意場地、光線與畫面的整體美感，希望每一個鏡頭都能呈現出電影般的質感。雖然拍攝當天因時間與進度限制，仍有部分原始構想未能完整呈現，但團隊仍在有限條件下完成最理想的版本，也讓他更加確定持續投入影像創作的方向。





