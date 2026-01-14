啦啦隊女神Yuri驚傳上月住院！抗生素吃到水腫變胖 無奈吐：壓力好大

中華職棒味全龍啦啦隊人氣成員Yuri（陳洛心），以亮眼外型和姣好身材被封為「最正啦啦隊女神」。她日前在社群平台透露，上個月因生病住院，至今仍在服用抗生素，導致腸道菌叢失衡，體重增加不少，臉部也出現水腫，讓她無奈吐：「用這樣的狀態工作壓力好大！」

味全龍啦啦隊人氣成員Yuri（陳洛心），以亮眼外型和姣好身材被封為「最正啦啦隊女神」。（圖／翻攝IG xx15995）

Yuri時常會在社群平台Instagram上和粉絲分享近況，她12日曬出一張對鏡自拍照透露，前陣子因為生病入院，長時間服用抗生素把體內好菌壞菌都消滅了，影響腸道健康，「體重變重了很多，臉也腫腫的！肚子也圓滾滾，最近常會覺得用這樣的狀態工作壓力好大。」

Yuri日前在社群平台透露，上個月因生病住院，至今仍在服用抗生素，導致身材走樣。（圖／翻攝IG xx15995）

因此她決定積極調理身體，實施自己的健康計畫，並大方分享長年減重的心得給粉絲。Yuri強調兩大重點，首先是「身體的鈉鎂鉀平衡」，建議少鈉、補鎂、補鉀。Yuri解釋，鈉會抓水造成水腫，鉀能幫助排出多餘的鈉，而鎂可以放鬆腸道、改善便秘、穩定血糖，啟動代謝養成易瘦體質。她透露最近很愛煮哈佛湯來調理身體。

第二個重點是「腸道菌叢」的重要性。Yuri指出，腸道好菌多的人，能量會用來修復、代謝、燃脂；壞菌多則容易發炎、囤積脂肪。她會透過食用益生菌、優格、優酪乳來維持腸道健康，並攝取熟蔬菜、燕麥、香蕉、地瓜等食物。

Yuri決定積極調理身體，實施自己的健康計畫。（圖／翻攝IG xx15995）

Yuri也不忘提醒粉絲，每天要攝取充足營養，「不要用節食方式減肥，因為節食會讓腸道變不健康或營養不良，都不是穩定的減重方式。」最後，她也呼籲大家「一起更健康快樂的生活吧」，正能量滿滿。

