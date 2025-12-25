啦啦隊實境秀太殘酷！樂天舞蹈總監「0容錯」狂點名 女孩當場崩潰落淚

《菜鳥仔NICE PLAY》本週迎來第一次「毫無人性」的淘汰。公視台語台提供

台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔NICE PLAY》，10位菜鳥仔在本週六（27日）面臨第一次「毫無人性」的淘汰，不僅要接收隊友的指控，還要忍受隊友的不滿，各種情緒讓黃鐙輝都捏把冷汗，直呼：「好像在坐雲霄飛車。」

華華（左起）、波波、露娜、建宇為職棒台鋼雄鷹二軍和高雄普門高中友誼賽應援努力練習。公視台語台提供

舞蹈驗收0容錯 一人出錯全員重來

為了順利通過測驗，每一位菜鳥仔在每個環節都繃緊神經，尤其是在第二次的舞蹈期中驗收，樂天舞蹈總監陸筱晴嚴格規定10個人動作必須整齊，只要1人不同就要重新來過。本來就不擅長舞蹈的露娜多次被點名，導致大家不斷重跳，波波對此相當不滿：「可不可以跳對？我不要一直重跳。」露娜也因為壓力過大，在表演跳舞中激動落淚，陸筱晴對此趁機教誨，表示不該把情緒帶到表演舞台上，「就算跳到哭，還是要繼續跳。」

廣告 廣告

經過一段時日的培訓、競賽，菜鳥仔終於在下一集面對嚴峻的淘汰，評選標準除了前5集的各項表現外，還有最考驗人性的成員互選淘汰。當菜鳥仔看到自己被其他人選為「不想共事」，集訓相處時累積的不滿一觸即發，毫無保留的坦白讓部分成員走心、落淚，甚至提出疑問，現場氣氛降到冰點，相當尷尬。

建宇（左起）、惠雯、糖糖接受關主小白的九宮格大拷問。公視台語台提供

成員互選淘汰最傷人 學習成為真正應援團

職棒味全龍啦啦隊員的小螞蟻在棚內看著菜鳥仔鬧翻、淘汰，難過的想起過去隊友慘遭淘汰的回憶，一時情緒湧上的頻頻拭淚。讓一路見證菜鳥仔成長的黃鐙輝有感而發，「他們的終點站都還沒到，他們都還在繼續飛，只是他們現在的路線不同。」獻上衷心祝福。擁有6年啦啦隊經歷的若潼也說，雖然難過，但因為是比賽，一定會有人被淘汰，「不管今天被淘汰的是誰，大家一定會捨不得，因為一起生活一起練習很多時間。」

啦啦隊是為了棒球而存在，下半集倖存的菜鳥仔將前往台中洲際棒球場學習棒球規則，讓自己成為最稱職的應援團。黃鐙輝看著大家為了勝利拚搏的模樣，以「雲霄飛車」形容菜鳥仔這1個月的點滴，也鼓勵他們不要一開始遇到困難就覺得完蛋，「只要堅持下去，說不定下一步就順利了。」



回到原文

更多鏡報報導

卡古整型後工作邀約銳減？白冰冰鬆口背後「關鍵原因」1句話神補刀

平安夜最暖一幕！小薰、李又汝警政署報佳音 送祝福反被感動

侯昌明為愛妻拚了！加碼10萬獎金「曾雅蘭直衝終點」 他秒臉色發白