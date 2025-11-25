啦啦隊少女郵輪身亡！官方判定「他殺」 疑遭勒喉窒息

美國佛羅里達州18歲啦啦隊少女凱普納離奇身亡。（示意圖／Pixabay）





美國佛羅里達州18歲啦啦隊少女凱普納（Anna Kepner）本月初在嘉年華郵輪「嘉年華地平線號」（Carnival Horizon）上離奇身亡。

多家外媒報導指出，家屬提供的死亡證明已明確將她的死因裁定為「他殺」（homicide），並寫明死於「機械性窒息」（mechanical asphyxia），疑似遭人以鎖喉方式活活勒斃。案件目前由聯邦調查局（FBI）接手調查。

根據《ABC News》報導，死亡證明上標註凱普納的傷害發生日期為11月6日，確切時間不明，推測事發於郵輪艙房內。報導指出，她的遺體上有多處受傷痕跡，與窒息跡象一致。

《The Guardian》進一步披露，FBI正調查凱普納年僅16歲的繼兄弟，並已針對其可能涉案的情況展開訪查。報導指，家屬在案發當下便覺得疑點重重，多次質疑官方早期未給出明確說法。

《Fox News》報導也指出，官方文件確認死亡方式屬「他人造成的機械性窒息」，顯示凱普納並非意外身亡，而是涉嫌遭到暴力致死。郵輪公司及執法單位皆未透露更多細節，僅表示調查仍在進行中。

目前美方尚未公布完整調查內容，包括案發當下艙房內的細部情況、是否有他人涉案、以及是否掌握監視器或其他證據。凱普納家屬則呼籲真相早日水落石出。

