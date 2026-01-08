「啦啦隊新有菜」太犯規！比基尼倒奶露渾圓上胸 S曲線網暈：太辣了

記者林汝珊／台北報導

味全龍啦啦隊女神李恩菲（菲菲）擁有亮麗的臉蛋以及火辣身材，外表神似女優「新有菜」而受到關注。8日她在IG曬出一組泰國旅遊美照，比基尼造型火辣登場，立刻引發粉絲熱烈關注。

李恩菲辣曬比基尼。（圖／翻攝自IG）

照片中可見，李恩菲身穿白色兩件式比基尼，上身以抓皺布料搭配胸前綁帶與鏤空剪裁，層次感十足，也大方展現姣好身材；下身則選擇側綁帶三角泳褲，襯托出白皙膚色與修長比例。她頭戴紅色鴨舌帽，一頭紅棕色微捲長髮自然披散，整體造型洋溢夏日活力。

李恩菲對鏡頭露出甜美微笑，回眸一瞬間則綻放燦爛笑容。其中躺在躺椅上的照片，她壓低帽沿遮住雙眼，流露慵懶度假氛圍，同時勾勒出纖細腰線與上圍曲線，俏皮在貼文寫下：「當了五天的泰妹」，引來大批網友留言大讚「好辣」、「太漂亮了」。

