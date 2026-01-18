啦啦隊日籍團員KAHO上台語實境節目 教「表情管理」：有一點被整的感覺

KAHO（高橋佳帆）近日驚喜現身台語節目，成為不少觀眾討論焦點。身為樂天女孩日籍成員，她首度受邀參與全台語節目錄製，跨語言、跨文化的挑戰，讓這次亮相顯得格外新鮮。KAHO 笑說，一開始接到邀請時既期待又緊張，「我自己一直很想嘗試這樣的工作，真的很開心能有這個機會。」

KAHO（高橋佳帆）。（圖／樂天桃猿）

這回她受邀登上台語啦啦隊養成實境綜藝《菜鳥仔band band band》，以「表情管理老師」身分與學員互動。節目中，學員們頻頻拋出問題，「如果是老師會怎麼做？」「這種情況要怎麼反應？」讓KAHO一邊示範、一邊即時回應。她形容錄影現場氣氛熱鬧又緊湊，「有一點被整的感覺，雖然很好玩，但其實心裡超緊張的。」

目前定居台灣的 KAHO，在職棒休賽季期間也持續投入職排應援行程，面對棒、排球雙線應援的體力考驗，她信心滿滿直說完全沒問題。她也分享兩種賽事的不同魅力：「排球比賽和觀眾距離比較近，賽前賽後跟粉絲互動的時間也比較多。」在她眼中，棒球與排球各有特色，也希望粉絲能一併感受兩種賽場的熱情。

隨著農曆新年將近，KAHO透露是否返日過年仍在規劃中，但內心十分期待能體驗台灣過年的熱鬧氛圍。談到最想念的年菜，她提起日本傳統的御節料理時笑容藏不住，「每年都會和家人一起吃，我真的很喜歡，媽媽做的御節料理是世界上最好吃的，好吃到想分給大家。」

展望 2026 年，KAHO 也為自己立下多個新目標。她期待 YouTube 訂閱人數能突破 10 萬，也因中文能力進步不少，希望能走遍台灣各地旅行，探索更多風景。她更笑說，還有一個小小心願，「就是努力記住每一位支持我的粉絲。」最後不忘替自己打氣，也向大家送上祝福：「今年也會好好照顧身體、繼續加油，請大家多多指教喔！」