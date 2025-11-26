啦啦隊朴恩惠遭狂粉舔手 他親上火線道歉了

韓籍啦啦隊「哈妮女神」朴恩惠。（圖／翻攝自IG@3un._.hy3）





啦啦隊Me Too事件連環爆。另一位韓籍啦啦隊「哈妮女神」朴恩惠，日前出席在韓式燒肉店舉辦的粉絲見面會，調製燒啤時，一名男粉絲突然抓住她的手，甚至直接以嘴部接觸她的手部，現場嚇壞所有人。事後該粉絲公開道歉，朴恩惠選擇原諒、不追究，但也強調若再遇到類似狀況，一定會提告。

韓籍啦啦隊女神朴恩惠，以火辣造型跳起〈精武門〉，帥氣又亮眼，在台灣擁有高人氣。日前粉絲見面會，她還親手調製韓式燒啤給粉絲品嚐，舉起酒瓶調出韓國人最拿手的「燒啤黃金比例」，看起來相當專業。但就在過程中，她的手卻突然被粉絲抓住，對方還直接舔她的手部。影片曝光後，大批粉絲氣炸，痛批行為根本是性騷擾，噁心到不行。

朴恩惠事後開直播回應，表示當下真的嚇到了，也不知道該怎麼反應，只能硬著頭皮維持活動流程。她透露，該粉絲之後表達真誠悔意，因此選擇原諒。她說，當下與工作人員進廁所時情緒非常複雜，不希望第一次粉絲見面會留下這種回憶，但因對方道歉態度良好，才決定不提告。不過也強調，如果未來再遇到類似情況，一定會採取法律行動。

而該名男粉絲也在社群發文道歉，承認自己自以為有趣，做出踰矩行為，願意為行為負責。對此，經紀公司回應，藝人的安全與舒適感永遠是最高原則，未來將調整活動規劃，盡可能避免類似事件再度發生，不讓朴恩惠再次受到傷害。

