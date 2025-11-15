啦啦隊李恩菲新制服太犯規！「挖空設計」辣翻全網成焦點
娛樂中心／林依蓉報導
李恩菲（菲菲）不只是味全龍球團的啦啦隊，也是臺北戰神啦啦隊的成員，她憑藉著甜美外型與在球場上的高人氣，Instagram粉絲數高達43萬，享有極高知名度。近日她在個人 Instagram上發布所屬臺北戰神啦啦隊的新制服照片驚豔亮相，這套新制服大膽採用「挖空」剪裁，並搭配長度熱褲，火辣尺度立刻引爆討論，李恩菲更在貼文區向粉絲甜蜜喊話「喜歡新制服嗎？」，迅速吸引上千人按讚。
啦啦隊女神李恩菲憑藉著甜美臉蛋，擁有超高人氣。（圖／翻攝自Instagram@aviva_1028）
擁有超高人氣的啦啦隊女神李恩菲（菲菲），近日在個人Instagram上發布她穿著臺北戰神啦啦隊新制服的照片，並在貼文區向粉絲甜蜜喊話「你們喜歡嗎？」，因火辣尺度立刻成為社群焦點。從李恩菲公開的照片中，可以看到她身穿一件「挖空」設計的紅色中空背心，直接露出肌膚與深邃的事業線，瞬間成為視覺上的最大亮點。下半身則搭配一件黑色極短熱褲，褲子配上紅色皮帶點綴，完美襯托出她纖細的腰線，整套造型在俐落中展現出展現出極致的青春氣場。在配件方面，李恩菲搭配的白色中筒襪，襪筒高度恰好露出小腿肚最纖細的部分，展現出她穠纖合度、筆直修長的美腿。此外，她紮起高高的公主頭也為整體加分，紅色髮帶和波浪長髮使整體風格更具舞台感。
女神李恩菲的啦啦隊生涯相當豐富（圖／翻攝自Instagram@aviva_1028）
李恩菲的高人氣與高討論度，不僅來自於甜美的外型，也與她豐富的啦啦隊生涯有關。在職籃方面，她是在2024年加入臺北戰神啦啦隊，而職棒方面，她於2019年先加入樂天球團，直到2024年升為白隊隊長後，於隔年宣布離開，不久後便證實轉往味全龍球團，成為備受矚目的「小龍女」。
