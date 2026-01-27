啦啦隊李皓禎「第一次」獻給台灣！尾牙成為人氣王 她曝「這點」和韓國不一樣

四季線上／陳軒泓 報導

「釜山女神」李晧禎近日再度來台，為知名電玩拍攝全新廣告，不僅話題十足，更別具意義，因為這是她的人生第一支廣告作品，也正式把自己的「廣告初體驗」獻給台灣。首次站上動態鏡頭前的心情，李晧禎坦言既新鮮又緊張，「站在鏡頭前的那一刻真的很難忘，會一直記在心裡。」她也直言，從平面拍攝轉換到廣告演出，需要適應的地方比想像中更多，但仍全力以赴，希望把最好的一面呈現給觀眾。

李皓禎在台灣獻出廣告初體驗（圖／拉斯維加斯娛樂城 提供）

李皓禎透露，拍攝過程中最難忘的一場戲，是與珉貞姐姐對戲的畫面，「可能因為平時都是擔任平面模特兒，我那時候真的超級緊張，整個人很緊繃，一直 NG，那場戲我其實很不滿意。」為了克服不安，她開始提前練習台詞，甚至把內容寫進筆記本裡反覆背誦，「不然我真的沒辦法臨場發揮，這次對我來說是很重要的學習。」

廣告 廣告

李皓禎當廣告女主角坦言好緊張（圖／拉斯維加斯娛樂城 提供）

而正值台灣尾牙旺季，李晧禎今年也參與了不少尾牙活動，她笑說自己其實很喜歡尾牙，「可以見到不同的粉絲群，有時候還會看到我的粉絲特地帶毛巾來現場，就會非常開心。」她也分享，雖然韓國也有尾牙文化，但形式不像台灣這麼熱鬧，會邀請許多藝人一起同樂。隨著農曆春節即將到來，李晧禎也透露，今年應該會回韓國陪家人過年，但她也不忘補充，如果有機會，也很想在台灣過年，「想感受台灣的過年氣氛，如果有工作機會也可以邀請我！」

李皓禎尾牙人氣旺，親曝想在臺灣過年（圖／拉斯維加斯娛樂城 提供）

【看更多】

王彩樺嗨唱比基尼急速滑落！重憶「單手扶胸」畫面超尷尬：差點要拜天公

錄影到一半撞見活春宮！楊繡惠吃驚「還有聲音」 羞澀畫面全都錄

王中平個性好出名？女星曝他「私下面」大吃一驚：和很多人不一樣

李皓禎挑戰《綜藝大集合》！熱舞擲筊好運爆棚▶️精彩回顧

【FastTV飛速看】節目直播不中斷👉點擊前往





更多四季線上報導

陳美鳳過年節目大讚藝人超認真！ 特別點名「她」無人能敵 錄影畫面搶先曝

王心凌演唱會傳意外！高空設備突故障 危機驚險化解過程曝

徐千京《姊妹亮起來》隔日帶傷趕拍「報應戲」！狼狽淋水展敬業精神