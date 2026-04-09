啦啦隊正妹變車手！「紅運少女」前成員淪詐團工具人 賠20萬認罪求緩刑

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[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

國內運彩啦啦隊「紅運少女」前成員、年僅21歲的游姓女子，曾入選伊林璀璨之星，在業界有「百變女王」之稱。不料，游女去年10月因涉嫌加入詐騙集團擔任面交車手，遭檢警查獲送辦。士林地檢署偵結後，依違反《組織犯罪防制條例》、洗錢及詐欺等罪嫌提起公訴，引發外界高度關注。

國內運彩啦啦隊「紅運少女」前成員、年僅21歲的游姓女子，曾入選伊林璀璨之星，在業界有「百變女王」之稱。（圖／翻攝畫面）

檢警調查指出，游女於去年10月加入詐騙集團，與暱稱「Abby醫美諮詢」、「景澤」、「李凱族」等成員合作，透過LINE誘騙被害人投資虛擬貨幣，並引導至假交易平台「8V交易所」儲值，再由游女出面收取現金，每完成一筆任務僅獲取1,500元報酬。

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據了解，游女曾於深夜前往台北市內湖區與被害人面交，收取19萬8,900元後隨即轉交詐團成員。檢警追查發現，她在短時間內共3度面交取款，不法所得超過3萬元。士林地檢署審理後，認定游女觸犯《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》詐欺罪，依法提起公訴。

案件日前於士林地方法院開庭，游女當庭坦承犯行，並表示願意全額賠償被害人損失。目前雙方已達成和解，被害人也同意在游女償清款項後，向法院請求給予緩刑，全案後續將由法院審理裁決。

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