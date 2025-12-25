啦啦隊殘酷淘汰賽揭人性 成員走心落淚場面尷尬

實境節目《菜鳥仔NICE PLAY》進入白熱化，10位菜鳥仔面臨「毫無人性」的首波淘汰。（圖／公視台語台提供）

實境節目《菜鳥仔NICE PLAY》進入白熱化，10位菜鳥仔面臨「毫無人性」的首波淘汰。在最新一集中，成員們必須面對隊友的指控與不滿，真實的衝突讓氣氛瞬間降至冰點。主持人黃鐙輝目睹全程，感嘆心情如坐雲霄飛車，見證了演藝之路的殘酷與真實。

節目中，成員們在富邦悍將團長Travis指導下，為職棒台鋼雄鷹與普門高中的友誼賽創作應援詞，展開熱血對抗。然而在舞蹈期中驗收時，總監陸筱晴祭出嚴格標準，不擅舞蹈的露娜多次失誤導致全隊重跳，引發成員波波強烈不滿。面對露娜激動落淚，陸筱晴更展現職人精神嚴厲教誨：「就算跳到哭，還是要繼續跳！」強調表演者不應將個人情緒帶上舞台。

廣告 廣告

當考驗人性的成員互選淘汰時，成員們累積已久的情緒全面爆發，紛紛走心落淚。棚內嘉賓味全龍小螞蟻也感同身受頻頻拭淚，有6年啦啦隊資歷的若潼則無奈表示比賽必有淘汰。黃鐙輝最後以「雲霄飛車」形容這一個月的點滴，感性鼓勵倖存者：「只要堅持下去，說不定下一步就順利了。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

成魔之路1／失業竟有2萬內零星存款 知情人士：張文個性偏執大鬧社區

台中男預告過年要殺上千人！嗆「張文是我哥」助完成遺願 警方火速逮人

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像