啦啦隊淘汰賽逼出人性！黃鐙輝看「選手撕破臉互控不滿」嚇傻

黃鐙輝（左）、若潼陪伴《菜鳥仔ＮICE PLAY》一起成長。（公視台語台提供）

黃鐙輝與若潼本週六（27日）在公視台語啦啦隊實境養成節目《菜鳥仔ＮICE PLAY》看到10位菜鳥仔面臨第一次「毫無人性」的淘汰，不僅要接收隊友的指控，還要忍受隊友的不滿，各種情緒讓黃鐙輝都捏把冷汗，直呼：「好像在坐雲霄飛車」。

經過一段時日的培訓、競賽，菜鳥仔面對嚴峻的淘汰，評選標準除了前五集的各項表現外，還有最考驗人性的成員互選淘汰。當菜鳥仔看到自己被其他人選為「不想共事」，集訓相處時累積的不滿一觸即發，毫無保留的坦白讓部分成員走心、落淚，甚至提出疑問，現場氣氛降到冰點，相當尷尬。

廣告 廣告

菜鳥仔經歷一個月的培訓，迎接淘汰結果。（公視台語台提供）

職棒味全龍啦啦隊員的小螞蟻，在棚內看著菜鳥仔鬧翻、淘汰，難過的想起過去隊友慘遭淘汰的回憶，一時情緒湧上的頻頻拭淚。讓一路見證菜鳥仔成長的黃鐙輝有感而發，「他們的終點站都還沒到，他們都還在繼續飛，只是他們現在的路線不同」，獻上衷心祝福。

菜鳥仔經過苦練終於站上舞蹈課結業式。（公視台語台提供）

擁有6年啦啦隊經歷的若潼也說，雖然難過，但因為是比賽，一定會有人被淘汰，「不管今天被淘汰的是誰，大家一定會捨不得，因為一起生活一起練習很多時間」。

中信應援團長小白與吉祥物小翔現身台中洲際棒球場為菜鳥仔們加油。（公視台語台提供）

另，為了順利通過測驗，每位菜鳥仔在每個環節都繃緊神經，尤其是在第二次的舞蹈期中驗收，總監陸筱晴嚴格規定10個人動作必須整齊，只要1人不同就要重新來過。本就不擅長舞蹈的露娜，多次被點名，導致大家不斷重跳，波波對此相當不滿：「可不可以跳對？我不要一直重跳」，露娜也因為多次被點名，在表演跳舞中激動落淚，陸筱晴對此趁機教誨，表示不該把情緒帶到表演舞台上，「就算跳到哭，還是要繼續跳」，顯示她身為職業啦啦隊的「頂真」精神。《菜鳥仔 NICE PLAY》每週六晚間8點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視＋」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

更多中時新聞網報導

宇宙人小玉向AI問姻緣 另一半明年現身

畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇

冬季流感罕見低點 春節高峰可望和緩