啦啦隊為何「不穿Nubra或小可愛」？林襄親自解密

林襄解答啦啦隊為何幾乎不穿nubra的原因。（黃世麒攝）

球場上，除了球員們在場內拚搏比賽，場邊熱情帶動加油氣氛的啦啦隊，同樣吸引眾人目光。最近有女網友好奇，啦啦隊為什麼普遍使用透明肩帶，而非Nubra或平口內衣（小可愛）？對此，味全龍啦啦隊人氣成員林襄親自解答。

一名女網友於23日在threads發文表示，最近陪男友去看球賽時，發現在場邊帶動氣氛的啦啦隊女孩，幾乎都用透明肩帶。對此，她困惑地問：「但透明肩帶一點都不透明，反而更顯眼呀⋯⋯為何不用Nubra還是穿個小可愛呢？」

這篇貼文透過演算法，成功釣出啦啦隊女孩解密。小龍女林襄回覆：「流汗nubra會掉下來，平口小可愛跳一跳也會滑下來會變小腹。」中信兄弟啦啦隊莎莎：「透明肩帶相較nubra比較安全呦，尤其我們常常在室外容易流汗，nubra會下滑，黏久了對皮膚不好，有些制服也不能露出小可愛的肩帶～～！所以大部分會穿一般內衣+透明肩帶。」

夢想家啦啦隊盼盼（周乙盼）也表示：「因為跳舞會掉下來，應援一整天會流汗，有時候會貼bra再綁膠帶，但這樣會很不舒服。」

而其餘網友亦留言表示，在做大動作的情況下，nubra的支撐度確實比不上透明肩帶；萬一上圍又比較豐滿，nubra很容易就下滑，紛紛呼籲：「別再認為內衣外露是觀感不佳了，那就只是一件衣服」、「奶小的人是不會懂的，透明肩帶根本是被醜化，事實上很多無肩帶、nu bra大胸根本穿不住，更別說穿著那些動來動去的……。」

