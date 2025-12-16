啦啦隊熱潮燒不停！峮峮現身 韓籍女孩留台灣陪跨年

職籃啦啦隊魅力無法擋，中信特攻主題週商品銷售額達300萬元創新高！峮峮久未露面現身特攻基地，韓籍成員JJUBI和金渡娥也將留台跨年。此外，「啦啦隊宇宙大合體」快閃活動大受歡迎，睦那京、崔洪邏出席場次1分鐘內火速完售。台鋼啦啦隊Wing Stars更連續2年受邀高雄跨年晚會，與球迷一同迎接2025年！

中信PS啦啦隊主題週幫中信特攻籃球隊應援，票房跟商品銷售都開紅盤。（圖／翻攝Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊）

中信特攻啦啦隊成員們穿上紅色耶誕裝，跳舞大秀魅力，為職籃賽事增添熱鬧氣氛。在新北中信特攻的「心動密令」主題週中，12位啦啦隊女孩與球員一同登場，還推出耶誕限定商品，現場銷售額達300萬元，創下歷年最高紀錄。這樣的成績或許正是看準了啦啦隊女孩的魅力所在，因此今年跨年也安排啦啦隊陪伴球迷。

廣告 廣告

中信特攻籃球隊，公佈31號跨年場的陣容，粉絲也很驚訝，峮峮也會到場應援。（圖／翻攝中信特攻籃球隊）

中信啦啦隊一次排開展示10位女孩的陣容，讓網友感到驚喜，特別是許久未見的峮峮出現在特攻基地應援。韓籍啦啦隊成員也沒有缺席，JJUBI和金渡娥表示，她們將不回韓國，而是選擇在台灣陪大家一起看球跨年。這場年終大戰將在新莊體育館舉行，中信特攻將在主場對上新北國王。同樣會陪著球迷跨年的還有台鋼啦啦隊Wing Stars，他們今年將連續第2年受邀登上高雄跨年晚會。

台鋼啦啦隊二度受邀出席跨年晚會。（圖／翻攝陳其邁FB）

對於想要與啦啦隊有更多互動的球迷，還有號稱「啦啦隊宇宙大合體」的快閃活動。來自韓國的高人氣成員睦那京以及被稱為「啦啦隊IU」的崔洪邏出席的場次，門票在1分鐘內就火速完售。此外，韓籍啦啦隊成員還包括朴星垠、廉世彬和高佳彬。

從12月20日起連續一個月的每個週末，都會有不同陣容的啦啦隊成員出席活動，被稱為是全明星陣容。不論是見面會、球賽還是跨年活動，啦啦隊都將陪伴球迷度過，一同迎接全新的一年。

更多 TVBS 報導

職籃啦啦隊太香！ 三上悠亞加盟夢想家

捲偷吃已婚富商！Dora「證實分手樂天」暴瘦剩3字頭揭未來規劃

又收已拆封零食！韓啦女神金佳垠開箱粉絲禮嚇壞 網轟丟臉沒水準

樂天女孩「鼻樑變S型」出事！拋重大決定 割肋骨軟骨修復

