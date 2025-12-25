啦啦隊爆內鬨！她遭隊員「怒控1舉動」崩潰哭了 衝突導火線曝光

記者蔡維歆／台北報導

左起華華、波波、露娜、建宇為職棒台鋼雄鷹二軍和高雄普門高中友誼賽應援努力練習。（圖／公視台語台提供）

10位菜鳥仔在本週六（27日）面臨第一次「毫無人性」的淘汰，不僅要接收隊友的指控，還要忍受隊友的不滿，各種情緒讓黃鐙輝都捏把冷汗，直呼：「好像在坐雲霄飛車」。為了順利通過測驗，每一位菜鳥仔在每個環節都繃緊神經，尤其是在第二次的舞蹈期中驗收，總監陸筱晴嚴格規定10個人動作必須整齊，只要1人不同就要重新來過。

左起小茉、糖糖、露娜、波波 在富邦悍將應援團團長Travis指導下挑戰創作應援詞。（圖／公視台語台提供）

本就不擅長舞蹈的露娜，多次被點名，導致大家不斷重跳，波波對此相當不滿：「可不可以跳對？我不要一直重跳」，露娜也因為多次被點名，在表演跳舞中激動落淚，陸筱晴對此趁機教誨，表示不該把情緒帶到表演舞台上，「就算跳到哭，還是要繼續跳」，顯示她身為職業啦啦隊的「頂真」精神。

職棒味全龍啦啦隊員的小螞蟻，在《菜鳥仔 NICE PLAY》棚內看著菜鳥仔鬧翻、淘汰，難過的想起過去隊友慘遭淘汰的回憶，一時情緒湧上的頻頻拭淚。讓一路見證菜鳥仔成長的黃鐙輝有感而發，「他們的終點站都還沒到，他們都還在繼續飛，只是他們現在的路線不同」，獻上衷心祝福。擁有6年啦啦隊經歷的若潼也說，雖然難過，但因為是比賽，一定會有人被淘汰，「不管今天被淘汰的是誰，大家一定會捨不得，因為一起生活一起練習很多時間」。

