啦啦隊牛奶自曝11秒短片！驚見車底暗藏「神秘不明物」

娛樂中心／曾詠晞報導

中信兄弟啦啦隊成員「牛奶」，以甜美外表和傲人身材深受不少球迷喜愛，但最近她在社群平台上曝光一件超驚悚的真實故事。牛奶分享她最近因為愛車擦撞要送去烤漆，業者意外在車子底部發現一個神祕裝置，而在牛奶印象中「它」似乎已經存在好幾個月了，而消息一出也迅速引起粉絲關注。

啦啦隊女神車底驚見「黑膠帶+定位器」她崩潰報警網喊：先保留證據！

中信兄弟啦啦隊成員牛奶（左圖），14日深夜發文說在車底發現定位器（右圖）。（圖／翻攝自IG ＠milk821125、Threads ＠milk821125）

牛奶14日晚間在Threads分享一則約11秒的影片，並寫到「沒想到我被裝了定位器...」。原來她在送愛車去烤漆時，車行意外發現車底靠近後座的門下有2條黑色膠帶十字固定住1個不明裝置物，但其中1條黑膠帶因失去黏性脫落，才讓牛奶意外看見它。牛奶還額外補充說，其實數月前下雨的時候，就曾經看到過，但當時以為是汽車零件就沒有特別在意，如今才終於搞清楚真相。從影片中可以看見，黑色膠帶下還有一層白色布狀物包裹住最裡面的青色物體，雖然被拆下時已經是無電狀態，但還是讓牛奶驚恐地喊「好可怕！」。

驚悚文章一發出就引發許多評論與關注，牛奶也認真回應網友。（圖／翻攝自Threads ＠milk821125）

事件發生後，面對網友的討論牛奶回應「拿回車子後，就會去報案」。（圖／翻攝自Threads ＠milk821125）

事發當下，牛奶已經請車行將不明物品移除，打算等隔天拿回車後再去警局報警，不過不少網友還是對牛奶提出疑問「前男友？」、「車子有借過私人融資或當鋪吧？」，她今（15日）日晚間回應大家「第一我跟任何人沒有金錢上的糾紛跟往來，所以這點大家不用再質疑，再來這台車是當初的展示車退役的，基本上就是在原廠」，最後也溫馨呼籲大家要小心，「在路上或工作中其實很難避免有心人士，很感謝那些關心我的人跟大家」。





原文出處：啦啦隊女神車底驚見「神祕青色裝置」！牛奶崩潰喊：「它」跟了我好幾個月

