啦啦隊界IU是她！超人氣韓女神宣布來台組三本柱

崔洪邏加入「洋基女孩」。（翻攝IG）

洋基工程籃球隊近期話題持續延燒，在「洋基女孩」決選會售票秒殺後，外界最關注的第三位韓籍成員今日正式揭曉。官方於社群平台公開加盟影片，宣布韓國職棒樂天巨人高人氣啦啦隊成員崔洪邏加入，與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」，韓援陣容完美誕生。

有「啦啦隊的IU」之稱的崔洪邏，以甜美清新的外貌、酷似南韓歌手IU的氣質深受粉絲喜愛，在韓國與台灣皆擁有亮眼人氣與穩定粉絲支持。今年2月她隨 WBCQ 來台時，曾被問到是否會來台發展，當時她否認，而如今驚喜加盟也掀起討論。對於決定加入洋基的契機，她透露：「洋基展現了很高的誠意，加上隊友睦那京的推薦，促成她決定來台發展。」

崔洪邏的背號是93。（洋基工程提供）

隨著3位韓籍成員到位，洋基女孩將展開集訓，並預計於洋基工程籃球隊成軍後的首個主場週亮相。球迷引頸期盼的首次登場將於12月27日至28日 在新竹市立體育館舉行，屆時將帶來更精彩的舞台內容與現場應援。

