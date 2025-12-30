啦啦隊突收停車催繳！她一按「1個月生活費」噴了：拜託還給我

富邦啦啦隊人氣成員丹丹，誤信詐騙集團的停車繳費信件，瞬間被盜走4萬7千多元（圖／IG@yea_wu）

富邦啦啦隊Fubon Angels人氣成員丹丹，雖然外型嬌小，卻靠著朦朧大眼與若隱若現的絕美好身材，應援多年仍舊屹立不搖。但在近日，她卻誤信詐騙集團慣用的「停車繳費」手法，瞬間被盜走4萬7千元，讓她自責不已。

丹丹28日發文透露，當天是她人生中第一次進到派出所報案。原來她收到一封電子郵件，通知她盡速繳交46元的停車費。她坦言，雖然自己沒車，但幫人繳停車費也是有可能的，於是不疑有他，速速繳納，結果刷卡金額竟秒變4萬7千多元。

驚覺上當的丹丹，趕緊打給銀行緊急處理，除了打給165防詐專線，也火速趕到派出所報警立案，「嗯~做了筆錄，警察也覺得那個信件好真實」。

最後丹丹也希望藉由自身經驗，呼籲大家別上當，「好的！希望大家都能眼睛睜大一點，其實有很多細節我沒注意才會犯下大錯，住那個竊盜犯早點吃牢飯。」貼文也湧入不少同事、粉絲留言安慰。

不過，丹丹在配文中意外洩漏自己的月生活費用，「拜託你還給我吧！那一點點也塞不了你們的牙縫，可我是可以生活一個月的啊。」也引起PTT網友的熱烈討論，「一個月生活費四萬？四萬是多少人的月薪阿！結果只是啦啦隊的生活費而已」、「以她知名度一個月有6W以上不是問題」。

「不用房租吃飯保養喔，月薪不到四萬應該要先探討自己，四萬是大學畢業的起薪水而已」、「南部很多都沒有四萬起薪耶！這要探討自己也很怪吧」、「樓上說的四萬是大學畢業起薪，但很多老闆都給不到啊」、「笑死！一個月四萬生活費也能噴，是有多魯居然會噴以月生活費四萬的人XD」、「台灣現在的物價對比上面你寫的薪水根本笑死人好嗎？」、「管人家生活費多少」。

★《中時新聞網》提醒您，請勿點選不明信件或連結，以免受騙上當。預防詐騙，請打165防詐專線。

