啦啦隊變搖滾歌手！Fubon Angels林沁首登「樂團祭」 與夕陽武士熱力開唱

Fubon Angels啦啦隊「幸運甜心」林沁再創歌手之路里程碑！繼10月花蓮太平洋國際龍舟節後，她於12月6日在《樂團祭Bandstival》舞台與高雄知名樂團夕陽武士共演〈簡單的你〉，現場氣氛嗨到最高點，更預告明年1月將發佈生涯首張單曲。

林沁用清唱展現唱功。（圖／首湛創意提供）

身為啦啦隊員的林沁，以本名挑戰歌手身份，經過3個月密集訓練，她10月在花蓮選手之夜表演王心凌的〈愛你〉，此次則與夕陽武士合作搖滾演出。前奏一響，她清唱合音，隨鼓聲進入主歌，直接站上高台帶動氣氛，演出後還快速換裝為夕陽武士招牌曲〈屈勢〉伴舞。

林沁站上高台高歌。（圖／首湛創意提供）

林沁分享心得時表示：「跟樂團表演，尤其在眾多目光下，是很大的挑戰，但音樂一響，腎上腺素激發，站上高台那一刻覺得不可思議，這就是樂團的魅力。」她也感謝粉絲到場加油，並說：「這是我生涯的重要里程碑，謝謝夕陽武士的老師們，練團時給我很多指導，把我當團員看待，讓我信心大增！」

林沁（中）與夕陽武士主唱阿峰對唱。（圖／首湛創意提供）

《樂團祭Bandstival》是台灣首檔樂團養成節目，上個週末在新北市大都會公園舉行雙日音樂祭。與林沁合作的夕陽武士是成軍13年的高雄搖滾樂團，全台語創作在樂團圈頗具盛名，曾獲2015年「台灣原創流行音樂大獎」河洛語組佳作，並入圍「第6屆金音創作獎」最佳新人（團）獎。

夕陽武士是來自高雄的獨立音樂樂團 。（圖／首湛創意提供）

夕陽武士吉他手王立對林沁表現讚賞有加，表示以樂齡不到一年的她來說，這次演出非常出色，擁有純真且極佳的聲線，稱這次共演是彼此生涯的美好回憶。主唱阿峰則表示，林沁台風穩健，站上高台那一刻讓團員驚艷，準備充分且眼神堅定，期待未來還有合作機會，並相信下次見到她時狀態會更進步。

