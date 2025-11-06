啦啦隊賴可胸前開洞！白紗透視裝「放送E奶深溝」洩極品曲線 網嗨翻

記者林汝珊／台北報導

賴可是味全龍啦啦隊人氣成員。（圖／翻攝自IG）

味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員賴可（LIKE），今年7月才被拍到與統一獅球員林佳緯約會8小時，小倆口隨後認愛，獲得廣大球迷祝福。而以甜美外貌、E罩杯火辣身材深受粉絲喜愛的她，在社群曬出外出用餐照立刻引起網友暴動。

賴可曬好身材。（圖／翻攝自IG）

畫面中，賴可身穿一襲純白套裝，清新又不失性感。上半身為合身短版設計，胸前水滴形鏤空巧妙勾勒出豐滿曲線與事業線；下半身則搭配蕾絲長裙與高衩白紗罩衫，若隱若現的腰線與修長美腿，完美展現她曼妙的身材比例，性感與優雅兼具。

她PO文表示：「休賽季回天母走走，找到一間賽後續攤的好地方，球季的時候贏球來慶祝，沒有贏球也能點一杯消愁、降降血壓。」引來粉絲留言：「要這樣漂亮」、「太辣了、「到底要多美」、「太犯規了！」

