啦啦隊跨足電影／「林襄師妹」拍電影遭不禮貌對待 咬牙苦撐隔年轉戰新東家

李多慧去年9月從啦啦隊跨足大銀幕，參與電影《辛亥隧道》演出，該片預計於今年農曆7月上映。為了配合宣傳行程，傳出她在與經紀公司討論後，決定調整工作步調，除了球團的工作外，也將減少今年上半年的公開活動，目的就是希望能專心投入電影宣傳。

除了進軍綜藝界，也有啦啦隊試圖在電影圈發展，例如陳怡叡和詹云睛等人。陳怡叡（Yuri）昔日在LamiGirls啦啦隊時期，因外型甜美，一年內陸續拍了《練愛iNG》、《哈囉少女》及《刻在你心底的名字》等三部電影，雖戲份不重卻受注目，2025年轉戰味全龍當小龍女。

詹云晴啦啦隊資歷僅1年，因身材姣好被日本電影公司相中拍攝《異世界歸來的我錯過了愛情》，成為資歷最短，也是首位參與海外電影的啦啦隊。

禾羽從模特兒出道後，2022年2月加入「樂天女孩練習生」，但她當練習生才一個月，就上場跳應援舞，外型甜美的她甚至在2024年參與電影拍攝，卻因工作人員不禮貌對待，為了不影響工作進度，也只能默默地完成拍攝作業，2025年與前東家「莉奈文創」解約後，轉戰富邦啦啦隊。

