啦啦隊跳完應援肚子爆痛！急診一看「膽囊炎復發」急切除

啦啦隊資歷豐富的Yuki分享切除膽囊的故事。（圖／IG@yukiii_min）

統一獅啦啦隊Uni Girls隊長Yuki，即將邁入第11年的職業生涯，也陪伴球隊見過大風大浪。怎料，一次突如其來的腹痛，儼然成為身體警訊，咬牙忍痛撐完比賽後，跑到醫院檢查才發現膽囊發炎，只好緊急動刀切除。

Yuki日前接受知名Podcast頻道《啦啦NEWS》專訪分享去年跳完籃球應援掛急診的故事。原來這次已經是她第2次膽囊炎復發，因不想要再經歷第3次的痛苦，便決定開刀拿掉膽囊，以除後患，還大方笑稱「我現在是無膽人士！」

Yuki回憶，其實首次發生症狀時，剛好遇到連續六日的籃球應援日。起初，她以為是脹氣肚子痛，直到跳完後才發現痛到不行，回家時一度無法走路。但為了應付隔天的應援，Yuki掛完急診，靠著打針和止痛藥撐過去，直到禮拜一才住進醫院，當時醫師也告知還沒嚴重到要開刀的地步。

Yuki不只是統一獅啦啦隊隊長，還是職籃新北國王啦啦隊Queens成員。（圖／IG@yukiii_min）

直到近期復發，Yuki再次就醫才決定切除膽囊。這讓主持人豆芽一聽嚇到，好奇詢問有無膽囊的生活差異？Yuki透露，就是飲食不能吃太油膩，不然會增加排便的次數，認為身體還在適應中；不過她強調沒有膽囊真的還好，甚至開刀後的復原速度，還比之前住院打抗生素時更快。

談到為何當下不願意向球隊告假休息？Yuki坦言，因為新北國王的啦啦隊有固定人數和固定的表演隊形，若貿然請假，勢必會影響所有女孩，就怕造成大家的困擾，也意外揭露啦啦隊私下的辛苦面貌。

