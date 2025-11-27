啦啦隊隊長2年前KTV被熊抱！黑人代為道歉曝內幕 談三上悠亞加盟夢想家看法

韓籍成員廉世彬昨日爆出長期遭韓籍經紀人鹹豬手一事，今（27日）「新北國王」啦啦隊的隊長Amber（倩宇）出席「2025鱸石共鮮節」活動，被問到鹹豬手一事表示，兩年前也遭到熊抱過，事後黑人有代球隊道歉。至於前AV天后、人氣偶像三上悠亞加入啦啦隊，Amber也正面看待：「讓更多人認識籃球是好事！」

▲ 「新北國王」啦啦隊隊長Amber出席「2025鱸石共鮮節」活動。（圖／南縣區漁會ＸYahoo購物）

Amber 被問及廉世彬遭遇鹹豬手一事，自己在兩年前也曾遭遇類似狀況。她表示，自己從小到大都是一個懂得保護自己的人。關於兩年前的事件，她描述：「當年曾在KTV聚會時，遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱，因為當時有拍到，所以有上新聞，不過自己閃得很快」她進一步透露，事後當時身為 PLG 職籃聯盟執行長的「黑人」（陳建州）有代為向她道歉，當事者周崇偉也已致歉：「說他喝多了！」

談及身邊是否有發生類似案例，Amber 則提到：「像是現場的粉絲，或者球迷有時候會故意摸一下等行為。」她強調自我保護的重要性：「要保護自己，我很注意周遭的人，我若察覺到攝影機或手機拍攝角度比較低，也會特別留意。」她慎重呼籲，每個人都應有勇氣保護自己與他人的能力。

▲ 海產與職籃啦啦隊「新北國王」《Queens》隊長Amber。（圖／南縣區漁會ＸYahoo購物）

日前，前AV天后、人氣偶像三上悠亞宣布加盟 Formosa Sexy 啦啦隊，引發廣泛討論。被問到對此是否感到有壓力時，Amber 正面看待此事。Amber 笑著說，如果新北國王主場與夢想家主場撞期，她認為反而是件好事：「這能讓更多原本沒有關注籃球的人，因為偶像的關係來關注籃球，跨領域的結合都是好事！」

