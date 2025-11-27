啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」

Amber提起兩年前KTV性騷事件並分享工作中如何保護自己。(記者陳奕全攝)

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今(27日)與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。

Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦言：「當下真的很錯愕。」但也表示，因聯盟高層及當事人態度誠懇，她才願意接受聯盟的處理方式，更透露當時「黑人」陳建州有親自向她道歉，「他那天也在，他有跟我說對不起，當事人也有道歉，說他喝多了。」

她強調自己一直很注意保護自身安全，「我算滿聰明的啦，也會注意手機角度，怕被偷拍。」更提醒所有女生在工作時務必提高警覺。

