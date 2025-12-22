啦啦隊雙女神助陣力挺！ 古程丰MV驚見「8% 體脂」猛男成吸睛亮點

古程丰新歌MV邀來啦啦隊女神琳妲（右起）、沐妍演出。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

演員古程丰近年在戲劇與副業表現亮眼，年底跨足歌壇推出親自詞曲創作的新歌〈並肩飛翔〉。MV 以電影規格打造，邀來啦啦隊女神琳妲、沐妍及男模潘胤傑共同演出，勾起觀眾對青春夢想的共鳴。其中，潘胤傑大秀體脂8%的精實身材成為亮點。古程丰更盛讚琳妲「一秒入戲」的專業演技，展現出不同於平時活潑形象的深度美感。

古程丰透露，這首歌是將多年來對友情與夢想的感悟寫進旋律，希望傳遞「人生低潮時有人並肩支撐」的力量。雖然先前曾邀約李多慧演出 MV 因行程未能成行，但他仍抱持期待。

隨著〈並肩飛翔〉數位點擊成績亮眼，古程丰信心大增，並公開未來的「夢想清單」，希望能與天王周杰倫及男神許光漢合作。他同步預告明年將持續發力，已確定推出兩首全新單曲，要以更多元的作品陪伴粉絲，將正能量延伸至影像與音樂創作中。

潘胤傑（右）在〈並肩飛翔〉MV中大秀體脂8%的精實身材成為亮點。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

