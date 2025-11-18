啦啦隊韓國雙女神現身展廚藝 高流《下酒祭》×《聖誕趴》閃耀港灣

高雄流行音樂中心年末檔期全面啟動，港灣從音樂到燈光都亮到最滿。《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》將於12月13、14日在海風廣場登場，今年與韓國觀光公社合作，邀請啦啦隊「雙女神」安芝儇、南珉貞現身展廚藝，示範經典韓式下酒菜，現場限量免費試吃，預料將掀起粉絲與饕客暴動。活動結合韓國文化體驗與十組臺韓音樂人演出，從韓劇 OST 到獨立樂團接力開唱，打造冬季南台灣最具話題的音樂市集。

↑圖說：《2025 下酒祭：音樂、啤酒、下酒菜 feat.韓國 한국》，韓國啦啦隊女神安芝儇（圖左）、南珉貞（圖右）將現煮經典韓食！（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

《下酒祭》今年美食陣容依舊強勢，江原道觀光單位、韓國水產協會帶來煎餅、魷魚小食、海鮮湯等道地餐點；夜間更推出限定的「K-pop DJ Night」，韓國 DJ、舞者與安芝儇將同場炒熱氣氛。兩日白天同步舉辦 K-pop 隨機舞蹈挑戰，讓民眾在港邊重現弘大街頭的熱舞能量。

音樂部分則鎖定韓劇迷的心。屋頂月光 OKDAL、Choi Ingyeong、KIK、LEE ARAM、Bily Acoustie 等五組韓國新生代音樂人將帶來多部夯劇 OST 的現唱魅力；台灣音樂陣容包括 The Chairs、公館青少年 GGteens、普通隊長等樂團，共創跨國交流舞台，活動全程免費，邀民眾用音樂、啤酒與下酒菜「交朋友」。

↑圖說：韓國女子樂團「屋頂月光 옥상달빛OKDAL」，將帶來浪漫動人的韓劇 OST 現場演出。（圖片來源：高雄流行音樂中心提供）

高流也與在地百貨共同推出跨界活動，自11月28日至12月14日，只要在「下酒祭主題打卡牆」拍照，就能兌換樂購廣場、漢神百貨、漢神巨蛋等多項專屬優惠；《下酒祭》兩天更有限定加碼，包括套餐贈飲品、消費回饋、買一送一及多樣折扣，讓市集遊逛一路延伸到城市商圈。

酒吧與餐飲店家也加入共襄盛舉，PaperPlane 酒吧隨行卡提供最高12% 回饋，多家酒吧推出韓式靈感調酒與限定餐點，包括韓風披薩、柚子調酒、辣炒年糕及椒鹽薯條等，將韓味一路延伸至高雄夜生活。

↑圖說：17米高的「金勾TREE」閃耀港灣，燈光隨音樂節奏律動，奏出高流最璀璨的聖誕光影樂章。（圖片來源：示意圖/高雄流行音樂中心提供）

除了《下酒祭》，高流也提前啟動《高流聖誕趴》。位於珊瑚礁群的超大型聖誕樹「金勾TREE」高達17米，相當於五層樓高，將於12月5日點燈亮相。聖誕樹融合音樂、海洋與節慶意象，由音樂製作人 Howard 創作專屬聲景，紅、白、綠光影隨旋律律動，每半小時上演3分鐘聲光秀，一路展至2026年1月4日，讓港都冬夜染上最浪漫的節奏與色彩。

從韓味市集到港灣燈景，高流以雙檔活動點亮高雄冬季，讓市民與旅客在音樂、美食與節慶氛圍中迎向2025。

◆拒絕酒駕◆ ◆開車不喝酒 喝酒不開車◆ ◆飲酒過量有礙健康◆

