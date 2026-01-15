啦啦隊「甜美小隻馬」愛車被裝定位器 竟1年才發現！驚恐報警

啦啦隊成員牛奶（王儷潔），在社群驚爆自己的愛車竟被安裝了「定位器」。取自IG@milk821125



有「甜美小隻馬」之稱的中職啦啦隊成員牛奶（王儷潔），14日深夜在社群平台發布貼文，「沒想到我被裝了定位器⋯這一年我不知道被定位多久了，好可怕」，且問粉絲「我想問這樣報警是能抓的到人嗎」。

牛奶（王儷潔）指出，車子買一年，中間給原廠開回一次保養，再來就是另一家車廠烤漆，送去烤漆之前，前幾個月很常下雨，她發現車子底部靠近後座的門下方有一個黑膠帶黏了一個方形東西垂吊，因為另一邊的膠帶不黏，所以掉下來，她以為是車子零件之類不敢拿下。

「剛好問起車行幫我檢查那是什麼東西，結果是一個定位器⋯ 目前沒電狀態。」牛奶（王儷潔）指出，已經請車廠拆下來，且趕緊報案，但心中依然害怕。

貼文一出，網友留言安撫她的情緒，指出：「太誇張了，想對啦啦隊員幹嘛」、「太危險了，幸好這一年妳沒出事」。

啦啦隊成員牛奶（王儷潔），在社群驚爆自己的愛車竟被安裝了「定位器」。取自Threads@milk821125

