啦啦隊一粒遭拍「頭頂禿一大塊！」女神高EQ回擊了

啦啦隊新生代女神一粒，遭網友質疑禿頭，但她選擇高EQ的方式回應。（圖／IG@ilixoxov）

台鋼球團啦啦隊Wing Stars女神一粒，靠著強大仙氣外型與聰明絕頂的語言天賦迅速走紅，常常透過社群平台和網友們互動的她，也鬧出不少笑話。近日，一粒就被粉絲發現有禿頭的徵兆，結果逼出本人親上火線解釋，高EQ的回答也讓粉絲拍手叫好。

有Threads網友發文PO出一張影片截圖，從畫面可見正在替粉絲簽名的一粒，頭低低的樣子相當認真，卻也意外露出頭頂的毛髮狀況，讓原PO不禁憂心詢問「一粒是不是禿了？」

沒想到貼文立刻點燃粉絲怒火，紛紛替一粒抱不平，「就算髮量少，直接用（禿）這字眼也很失禮，我覺得不應該對方是公眾人物就應當接受如此評論」、「就角度問題你是在？你貼著你頭皮拍我看你有沒有禿」、「她有沒有呼吸也不關你的事」、「對女生惡意這麼大幹嘛，有病是不是」、「這個角度下去不都長這樣嗎」、「好沒禮貌的人」、「誰頭髮拉開不是這樣！笑死」。

對此，一粒趕緊留言平緩，駁斥禿頭疑雲，「還沒禿！那天我用錯髮粉顏色了：））祝大家頭髮茂密。」高EQ的回覆也獲得大量討論，「超好笑，本人親自出面澄清」、「EQ真好。當啦啦隊真不簡單，要保持外型、要練舞練歌，還要維持健康的心態面對輿論爆擊。佩服妳」、「第一次看到女孩親自出面澄清自己沒有禿」、「好可愛的回答，追～」。

值得一提的是，先前也有粉絲發現一粒的妝感，與以往不太一樣，變得更加有仙氣，更有洋娃娃的感覺。一莉看到貼文後，則用可愛的口吻熱情回應：「我有認真研究化妝٩ ( ｰ̀֊ｰ́ )و」。

