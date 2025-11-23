啦啦隊「純欲女神」透視美腿藏不住！活動粉擠爆現場 提前慶生親曝心聲

娛樂中心／綜合報導

「純欲女神」 斐棋近期推出個人寫真，昨在內湖舉辦簽書會同時提前慶生。（圖／尖端出版提供）

統一獅啦啦隊女神「純欲女神」斐棋（Faye），於10月推出首本個人寫真《一棋一會》，上市後銷售亮眼，接連奪下博客來、誠品線上與金石堂三大書店即時榜冠軍。她在昨（22）日於內湖NOKE 忠泰樂生活舉辦首場簽書見面會，限量300個名額開放後立即搶空，現場滿滿的粉絲，更有不少粉絲因未搶到票而在社群留言希望能加場，也提前為她慶祝即將到來的11月24日生日，氣氛熱烈又溫馨。

斐棋寫真走「純欲風」 同時零遐想又極度性感。（圖／尖端出版集團提供）

面對熱烈反應，斐棋表示：「謝謝每一個翻開《一棋一會》的你，是你們讓這個夢想成真。」她不僅與現場300位粉絲逐一合照，還特別宣布將於自己生日11月24日推出《一棋一會 斐棋1st數位寫真》，作為回饋粉絲的驚喜。將新增多組未曝光照片與幕後側拍影片，釋出更多拍攝細節與互動感。

斐棋昨在內湖忠泰樂生活舉辦簽書會粉絲擠滿現場。（圖／尖端出版提供）

簽書會現場驚喜不斷，包括啦啦隊成員妮妮、艾融、J0Y、小美、柔一、小映、Yovia、詩詩與Yuki都親自現身力挺，帶著蛋糕與暖色系花束合唱生日快樂歌，讓斐棋又驚又喜。活動結束後，斐棋也在社群Instagram發文分享內心感受：「人生第一場簽書會完美落幕，昨天真的像做夢一樣。一進場看到大家的瞬間，所有緊張都被幸福取代了。」

時尚攝影大師黃天仁出席斐棋寫真見面會。（圖／尖端出版提供）

斐棋提到，為了這次活動從地點、流程到彩排都親力親為，「有時候真的累到懷疑人生，但想到能在現場看到你們，就覺得一切都值得。」她也感謝粉絲為了見她搶票、請假、北上奔波，「我常說我不是天生就很亮眼的女生，但因為你們，我的光變得更亮也更勇敢。」並特別感謝出版社團隊與這次掌鏡的攝影師黃天仁以及經紀人，「謝謝一路陪我走過。」

斐棋一身透視禮服美腿藏不住。（圖／尖端出版提供）

《一棋一會》以日本旅拍為主題，拍攝團隊遠赴海外取景，透過極簡空間與柔光影調呈現斐棋不同面向。整本作品以「自然與魅力並存」為概念，從素肌清新到造型變化，展現斐棋兼具自信與柔和的多層次特質。寫真內容聚焦生活化場景與真實表情，意圖讓讀者看見舞台之外更真誠的一面。

