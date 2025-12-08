啦啦隊IU宣布來台！崔洪邏甜美加盟洋基女孩 「最強三本柱」登場應援
四季線上／陳軒泓 報導
洋基工程籃球隊近期話題持續延燒，在「洋基女孩」決選會售票秒殺後，外界最關注的第三位韓籍成員今（8）日正式揭曉。官方於社群平台公開加盟影片，宣布韓國職棒樂天巨人高人氣啦啦隊成員崔洪邏加入，與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」，韓援陣容完美誕生。
有「啦啦隊IU」之稱的崔洪邏，以甜美清新的外貌、酷似南韓歌手 IU 的氣質深受粉絲喜愛，在韓國與台灣皆擁有亮眼人氣與穩定粉絲支持。今年二月她隨 WBCQ（經典賽資格賽）來台時，曾被問到是否會來台發展，當時她否認，如今驚喜加盟也掀起討論。對於決定加入洋基的契機，崔洪邏透露：「洋基展現了很高的誠意，加上隊友睦那京的推薦，促成她決定來台發展。」
隨著三位韓籍成員到位，洋基女孩將展開集訓，並預計於洋基工程籃球隊成軍後的首個主場週亮相。球迷引頸期盼的首次登場將於12月27日至28日在新竹市立體育館舉行，屆時將帶來更精彩的舞台內容與現場應援。
洋基工程籃球隊也同步宣布加開主場兩側的「方舟席」應援站位，讓更多球迷能近距離感受洋基女孩的魅力。球隊也透露，女孩補強仍未完全結束，球隊期望透過多元化的應援文化、跨國交流與多國成員的魅力，打造更具活力、更具國際特色的主場氛圍。
