「啦啦隊IU」崔洪邏加盟！洋基工程「韓籍三本柱」到位 本月底新竹主場合體

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

職籃PLG洋基工程啦啦隊洋基女孩今（8）日揭曉第3位韓籍啦啦隊成員，是來自韓國職棒樂天巨人的高人氣啦啦隊成員成員、有「啦啦隊IU」之稱的崔洪邏（최홍라）；她將與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」。

有「啦啦隊IU」之稱的崔洪邏（최홍라）加入職籃PLG洋基工程啦啦隊洋基女孩；她將與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」。（圖／翻攝自崔洪邏IG）

洋基工程籃球隊今日宣布，韓國職棒樂天巨人啦啦隊成員崔洪邏確定加入，與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」，而她不僅是韓國啦啦隊圈的高人氣成員，更是洋基女孩睦那京的超級拍檔，如今再度合體，洋基工程的完美國際陣容就此誕生。

崔洪邏曾在2023年因膝蓋受傷停工，一度傳出即將退役，不過受到睦那京的熱情邀請下，加入LUNA娛樂，再度重返舞台。她在上月月初受邀來台參加TCE卡牌展，親切態度和可愛反差，成功收服一票台灣粉絲。

隨著3名韓籍成員到位，洋基女孩全隊將展開集訓，並預計於洋基工程籃球隊成軍後首個主場週登場亮相。該主場週將於本月27日至28日在新竹市立體育館首次登場亮相，為球迷帶來精彩應援與舞台內容。

洋基工程籃球隊表示，女孩補強仍未完全結束，球隊期望透過多元化的應援文化、跨國交流與多國成員的魅力，打造更具活力、更具國際特色的主場氛圍，歡迎球迷一起見證洋基工程籃球隊全新賽季的啟航。

