「啦啦隊IU」遭韓網攻擊 崔洪邏來台被追問1事認：走心

崔洪邏外型可愛。（Cheer Up提供）

韓籍啦啦隊女孩，有著「啦啦隊IU」的崔洪邏，今（10日）上午與「洋基女孩」同隊成員睦那京、李素敏出席〈Cheer Up〉女孩快閃盛典。儘管氣溫不到10度，粉絲仍早早來排隊等待，崔洪邏笑稱，這是第一次以如此近距離方式和粉絲互動，「今天有點早，又在新竹，很開心可以一早跟大家一起度過美好的時間。」

崔洪邏分享今日入場的小插曲，「我從正門進來，聽到粉絲以為會跟睦那京、李素敏一起出現，結果只有我，還有人問『為什麼只有她一個到？』」故作委屈的說自己聽到時有點「走心」，當場笑虧粉絲。

崔洪邏參加活動，和粉絲開心互動。（Cheer Up提供）

崔洪邏被稱作「啦啦隊IU」，坦言這稱號在韓國偶爾會引來網友攻擊，但她知道台灣粉絲非常喜歡，誠心地道謝：「非常感謝台灣粉絲的愛戴。」

崔洪邏談到私下性格，笑說：「私底下其實是很女生的女生，只是大邱女生個性比較強。」她直爽承認自己是個標準的「啤酒控」，來台必喝經典的18天生啤酒，笑稱最大專長就是「很會喝啤酒」，前一晚也喝了8罐，「如果有18天，一定喝18天。」

談到新年願望，因同隊的睦那京跨年登台演唱、李素敏也有活動安排，是否想挑戰類似舞台？崔洪邏笑回：「滿想跟粉絲辦一場演唱會」，但她自嘲補充她只能跳舞不能唱歌，因為唱歌真的很難聽！甚至笑稱她比富邦「檸魂歌姬」檸檬更慘：「真的，可能比檸檬還要爛。」

〈Cheer Up〉女孩快閃盛典10、11日熱鬧登場，由「洋基女孩」崔洪邏、睦那京、李素敏輪番登場，與粉絲度過近距離的午後時光，後續活動也敬請期待。

