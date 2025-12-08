「啦啦隊IU」重磅加盟這球團！私照更猛…網暈：這有料

娛樂中心／周希雯報導

台灣啦啦隊正妹經常登上國際版面，吸引不少南韓女神來台；其中職棒「樂天桃猿」今年一次找來廉世彬、禹洙漢、河智媛組成「韓援三本柱」，一度引發話題。沒想到職籃也誕生新的三本柱，洋基工程籃球隊今（8日）宣布，被譽為「啦啦隊IU」、來自南韓職棒樂天巨人啦啦隊成員崔洪邏加入，將與睦那京、李素敏組成全新「洋基三本柱」，令球迷全嗨翻，「起飛了！」

崔洪邏擁有甜美臉蛋與火辣身材，以舞台感染力與超強互動感著稱，因氣質激似南韓歌手IU（李知恩）人氣飆升，是南韓人氣啦啦隊女神；今年2月曾來到台北大巨蛋、為台韓交流賽應援，當時被問是否來台發展時曾否認。沒想到就在崔洪邏今（8日）生日之時，洋基工程突公布繼睦那京、李素敏後第3名韓援成員，正是崔洪邏本人，讓洋基女孩「韓援三本柱」正式成形，洋基工程也預告，「未來每一場比賽，都請準備好被她的魅力擊中」。

崔洪邏擁有鄰家女孩的甜美氣質。（圖／翻攝「eluhwa」IG）

據悉，3名韓籍洋基女孩將展開集訓預計在洋基工程籃球隊成軍後的首個主場週、也就是12月27日至28日，於新竹市立體育館首次亮相。消息曝光後，一票球迷都驚喜表示「起飛了」、「想不到，真的想不到」、「竟然！！好萌」、「洪邏今天生日12/8，真的是超棒的生日禮物」、「這有料」、「韓啦現在來的越來越大咖」、「歡迎來台灣發展」。

崔洪邏（中）、與睦那京（右）、李素敏（左）組成全新「洋基三本柱」。（圖／翻攝「youngkeygirls_official」IG）

