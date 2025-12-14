啦隊女神金娜妍現身《綜藝大集合》！挑戰「熱舞大風吹」碾壓檸檬

金娜妍展現優秀的舞技。（民視提供）

《綜藝大集合》日前來到屏東潮州的天台寶宮，這裡的主祀是孚佑仙君，也就是八仙過海其中的一位尊者，也根據這個典故製作單位設計了一個「八仙過海各顯神通」的新遊戲，兩邊同時出發，透過水池上的輔助物通過水池，8個人抵達中間之後，拿下上面的雲即可成功。因為是新遊戲，所以藝人組也派出了郭忠祐以及賴慧如出戰，兩個身手矯健的主持人一下子就跳上了中間，而其他的藝人卻都在水深火熱，鄭楠鐘還沒踏出腳就直接跌倒，盈瑩好不容易站上平台，卻被掙扎的檸檬拉下水，而郭忠祐為了救劉丞不小心又整個人摔下來，只好又重新來過，卻失敗連連，藝人們笑料百出，最後居然花了208秒才完成挑戰，與獎金擦肩而過。

接下來的遊戲是「熱舞大風吹」，6人繞著椅子旋轉，並隨音樂起舞，哨聲響時音樂停止去搶五張椅子，沒坐到的人淘汰，倖存到最後一位的隊伍獲勝。台韓高人氣啦啦隊女神金娜妍來到綜藝大集合，開場就帶來了一場台韓合作的舞蹈表演，讓全場看得熱血沸騰相，金娜妍也參加遊戲挑戰，在一輪接著一輪的比拚下，同為啦啦隊女神檸檬與金娜妍都到了決賽，兩人在最後搶椅子之時，同時坐上了同一張椅子，在推擠之後，金娜妍成功將檸檬「擠」出去，獲得碾壓性勝利，金娜妍並且擺出手臂肌肉，相當的可愛逗趣。

除了K-POP舞風之外，現場加賽讓大家來一場「國標大風吹」，由阿翔、賴慧如、郭忠祐以及鄭楠鐘上場，阿翔與郭忠祐雖然嘴巴上說著不會跳，但在音樂下之後，兩個人的舞步都相當瘋狂，鄭楠鐘的表情更是豐富，最後決賽之時，剩下郭忠祐與賴慧如兩位主持人比拚，正當大家猜測誰會是冠軍之時，沒想到早就被淘汰的鄭楠鐘居然推開兩位主持人，一屁股坐在了椅子上，而郭忠祐與賴慧如也跌坐在地上，狼狽至極，讓現場的所有人都笑得樂不可支，最後胡瓜也大方的，將獎金頒發給3位，皆大歡喜。

