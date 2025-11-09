「啪啪價目表」全都露！韓男星IG手滑洩真相 他認了「去過聲色場所」警介入調查

韓國舞台劇明星金駿永坦承出入聲色場所。翻攝本人IG



39歲南韓音樂劇演員金駿永，因帥氣長相、歌聲迷人擄獲許多粉絲，沒想到他日前在社群平台PO出一張照片中，竟不小心曝光陪酒價目表，其中還有「啪啪」價目，韓國網友炸鍋熱議。公司雖然強調「未涉及非法行為」，然而前天（11／7）金駿永終於發文承認曾出入相關場所，並宣布退出所有作品，向大眾道歉。另外，韓國警方也介入調查是否有不法行為。

金駿永因憑藉《拉赫曼尼諾夫》、《莫札特傳》等舞台劇走紅，人氣正值巔峰，吸引不少粉絲。

不過，金駿永日前在私人帳號上傳一張白紙，上面以黑筆寫滿多名女性名字及相對應金額，畫面迅速被截圖流傳。不少「老司機」網友，紛紛判斷該紙張極可能為聲色場所的「啪啪價目表」，懷疑金駿永時常進出聲色場所，甚至消費違法性服務，讓南韓網友全炸鍋，不少粉絲也立刻退追金駿永。

金駿永第一時間緊急刪除照片，但韓網輿論一面倒。其所屬的經紀公司起初急忙出面滅火，強調「金駿永並未涉及任何非法行為」。不過，金駿永本人於7日親自在IG發表道歉聲明，坦承「因個人認知不足導致不當行為」，並表示「無論是否違法，都是不可推卸的錯誤，所有責任由我承擔」。雖態度誠懇卻難挽回形象。

本人證實後，經紀公司態度也大轉彎，表示即日起與金駿永解除合約，並撤換他在所有音樂劇與舞台劇中的演出名單。另外，金駿永參與之多部舞台劇也被換重新選角，讓製作單位相當頭痛。

但金駿永麻煩可不只有工作，南韓警方表示，目前正蒐集證據比對中，若確定違反《性交易防止法》或相關條文，金駿永將面臨刑事追訴。韓媒大膽直言，這起事件恐將成為韓國演藝圈年末最大醜聞之一。

