啪啪啪！中國記者在聯合國狂喊「中國台灣省」 發言人1句話嗆爆

國際中心／李紹宏報導

日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論調，讓中國強烈抗議，並採取禁日本水產、軟阻中國人赴日旅遊等手段，導致兩國關係降到冰點。令人傻眼的是，中國分身乏術之下，在國際場合還是不忘要吃台灣豆腐。近日在聯合國例行記者會上，中國記者藉機詢問聯合國秘書長發言人在官方文件上是否仍稱「中國台灣省」，沒想到被秘書長反將一軍，嗆記者「我不知道大會的文件有任何變化」。

中國記者在聯合國會議中不斷追問秘書長發言人「文件是不是要寫中國台灣省」。（圖／翻攝自聯合國YouTube）

根據聯合國在Youtube官方網站的「每日新聞簡報」指出，在11月17日進行的例行會議中，主題為討論巴勒斯坦、黎巴嫩等議題，不過會議當中，中國記者卻突然拋出「台灣有事」議題，不停騷擾聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric de la Rivièr），要求他重申對台立場，杜加里克只能無奈回答「聯合國在台灣問題上的官方立場上，一直基於聯合國大會第2758號決議」。

不過，這名中國記者還是不肯罷休，追問「在官方文件中，台灣仍被視為中國的一個省，我這樣說是正確的嗎？」杜雅里克直接冷回「我不知道大會文本有任何的變化」，隨後強調，聯合國當前最希望看到的是，相關國家能夠降低緊張局勢並恢復對話。

面對中國記者不斷追問，聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric de la Rivièr）相當困擾。（圖／翻攝自聯合國YouTube）

最後，中國記者再進一步詢問「聯合國成員是否應該尊重其他國家的領土完整及主權？」杜雅里克則將問題拉回聯合國的核心原則，表示「每個會員國都應該支持和尊重聯合國憲章」。

