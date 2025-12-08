啪啪！黃國昌嗆「禁小紅書」害民主沉淪 民進黨揭證據打臉：你才大轉彎
政治中心／李紹宏報導
中國社群APP「小紅書」因違反《詐欺犯罪危害防制條例》，被內政部宣布暫封1年，讓民眾黨主席黃國昌不滿狂酸台灣民主沉淪。不過，民進黨新聞部副主任黃子一拿出證據打臉，酸民眾黨在去年5月還主張「未在台灣設立公司、指定代表的平台，情節重大得停止網路服務」，現在立場卻大轉彎，令人震驚！
民進黨揭證據！反擊民眾黨對「反詐立場」大轉彎
黃子一說，其實用網路查一下就知道，民眾黨過去對網路詐騙的立場是什麼。在2024年5月22日立法院關係文書中寫到，「台灣民眾黨黨團，為強化我國詐欺犯罪防制制度，且為嚇阻詐欺犯罪，爰擬具『詐欺犯罪危害防制條例草案』」，內容清楚表達反詐立場，如「未指定及提報法律代表」、「網路廣告平臺業者未在台設立分公司者」等，應嚴厲處置，並停止網路服務。
不過如今，民眾黨遇到中國小紅書，態度卻不一樣了。黃子一認為，小紅書不只是有詐騙問題，更可惡的是「完全不理台灣政府」，連基本的溝通都沒有；但黃國昌不以為然，反認為這樣害台灣民主沉淪，「竟然要去跟中國大陸的人學，要翻牆才能去使用特定社交媒體？」
事實上，黃國昌先前曾語出驚人，稱「排名前幾名的臉書、IG、LINE、Threads沒有禁，榜上看不到名字的小紅書被禁，這到底是什麼標準？」也被新北市議員卓冠廷砲轟「還在裝傻？」
對此，黃子一百思不得其解，為何黃國昌在國家以及主權立場上的態度會大轉彎，「連打詐這件事，都可以有如此巨大的改變」，令人相當震驚！
