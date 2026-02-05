「啪」斷了！巴西猛男挑戰400kg腿推 肌腱斷裂聲響徹健身房

（記者許皓庭／綜合報導）巴西日前發生一起嚴重的健身訓練意外，一名31歲的健美運動員費柳（Ranieri Lopes Filho）在備賽過程中嘗試挑戰400公斤腿推重訓，不料在進行動作時發生右腿股四頭肌肌腱斷裂。該意外不僅導致他當場因劇痛癱坐，更使得原定於5月的比賽計畫被迫終止。費柳隨即被送往醫院接受手術，並面臨長達數月的漫長復健期。

根據外媒《太陽報》報導，擁有10年健身經驗的費柳當時在特雷西納（Teresina）的一間健身房進行高強度訓練。監視器畫面記錄下驚悚一刻：當他試圖完成第二次推舉時，現場傳出明顯的斷裂聲響，費柳隨即緊抓右膝發出慘叫，無力地癱坐在器材上。一旁的人員見狀立即上前協助移開槓片與器材，並由救護人員將其緊急送醫治療。

負責手術的骨科醫師布蘭科（Anisio Castelo Branco）分析，費柳所遭遇的是臨床上較為罕見的「股四頭肌肌腱斷裂」。醫師指出，該傷勢主因在於「離心收縮」壓力過大，即肌肉在拉長階段同時進行強力收縮，導致組織無法負荷而毀損。這種傷勢通常出現在高衝擊性運動中，但在進行極高重量的阻力訓練時，同樣具備一定的風險性。

面對後續的治療計畫，醫師強調費柳需保持腿部伸直固定至少三週，並配合後續的物理治療。雖然手術順利完成，但預估需數月時間才能恢復一般行走功能，最快也要到年底方能嘗試輕量化訓練。費柳受訪時感嘆，受傷與手術帶來的疼痛極大，最令他心碎的是為此投入的所有訓練心血皆付諸流水，目前僅能專注於漫長的復健過程。

