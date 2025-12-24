啵！婚禮驚見「珍珠奶茶」！賓客齊戳吸管超可愛 網讚：好台式

婚禮文化正迎來創新變革，珍珠奶茶成為婚宴新寵兒。近日有新人將自己最愛的手搖飲料搬進婚禮現場，取代傳統酒水，讓賓客一同戳吸管分享喜悅，引發網友熱烈討論。這種創意安排不僅展現新人個性，更讓婚禮充滿獨特回憶。隨著婚禮形式日益多元化，越來越多新人選擇打破傳統框架，融入個人喜好與生活元素，讓賓客能更貼近新人，留下難忘印象。

民眾參加婚禮發現一人都有一杯珍珠奶茶，相當驚喜。（圖／新人提供）

一位參加婚宴的賓客發現，在座位上除了常見的紅酒和果汁外，還多了一杯連鎖手搖店的波霸奶茶。這位賓客將照片分享到網路後，引起網友熱議，有人幽默地表示：「這不是珍奶，是喜宴菜單上的珍藏珠玉奶香茗品。」還有網友讚賞道：「真的好台式，好喜歡！」甚至有人打趣說，未來看到雞排、鹹酥雞出現在婚宴上也不會意外。對此，受訪民眾表示很開放，認為婚禮不需太拘泥於特定形式，開心就好。另一位民眾則認為在婚禮這種特殊場合喝珍奶，是很特別的體驗。

經訪問得知，新娘Camille是個手搖飲料愛好者，這個創意安排是由她提出的。Camille表示，珍珠奶茶是能代表台灣的經典飲料，希望賓客能與新人有更多共鳴。為了這場婚禮，他們總共訂了250多杯珍奶。Camille分享，他們將傳統的敲杯改為一起戳珍奶的杯膜，看到老人家也在喝珍奶的畫面特別可愛。

民眾參加婚禮發現一人都有一杯珍珠奶茶，相當驚喜。（圖／新人提供）

近年來，婚禮創意不斷推陳出新。想樂創意總監Erin分享了幾個特別的案例：曾有一對建築系畢業、在工程相關產業工作的新人，將水泥、磚木、捲尺等元素融入婚禮設計；還有新人用維他露P加上保力達取代傳統香檳塔；甚至有從小就認識的玩伴在婚禮上發給每位賓客一瓶彈珠汽水，喚起兒時回憶。Erin表示，特別是在疫情後，小型婚禮越來越受歡迎，新人希望能讓賓客更貼近他們，感受他們的故事，使婚禮更加有趣。

過去婚禮飲品多以紅白酒、柳橙汁或芭樂汁為主，但現在選擇已變得多樣化，不再拘泥於傳統。新人們透過創意發揮，用獨特的方式讓賓客共同感受這幸福時刻，創造專屬於他們的婚禮回憶。

有新人是兒時玩伴，因此發給賓客一人一瓶「彈珠汽水」。（圖／想樂創意提供）

