《啵me之我的青春住了鬼》小鮮肉首場戲對上邵雨薇 見女神太緊張狂NG！

顏廷儒在片場開拍第一場戲就和邵雨薇對戲，心情相當緊張。（圖／風暴國際提供）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》中，新生代高顏值演員顏廷儒與同門師妹顏瑀晴，為電影增添青春氣息與亮點，顏廷儒過去曾演出《天橋上的魔術師》、《不如海邊吹吹風》等作品，這次在片中雖是配角，卻以多變造型與高度肢體挑戰，成為畫面中相當搶眼的存在；顏瑀晴則以銀幕新人之姿挑戰飾演初孟軒的「前女友」，必須與男主角初孟軒呈現若即若離、情感未斷卻已漸行漸遠的狀態，同樣讓人眼睛為之一亮。

顏廷儒透露，在《啵me之我的青春住了鬼》正式開拍第一場戲就要與邵雨薇對戲，雖然戲份不長，卻是他第一次見到「女神」本人，讓他直呼當下非常緊張，「以前都是在螢幕上看到她，真的站在旁邊對戲，還是會有一種見到偶像的感覺！」他很不好意思說：「當下因為太緊張，連很簡單的動作都要反覆調整演出。」幸好邵雨薇適時安撫，才漸入佳境。

廣告 廣告

邵雨薇（右起）教導顏廷儒、陳昱廷和李雪戲曲唱法和身段。（圖／風暴國際提供）

其中一場穿著護士服的鬼屋戲，顏廷儒在片中劇情是原本是想要扮鬼嚇觀眾，沒想到卻出糗，從推車上飛出去，跌個四腳朝天，這是他首次挑戰吊鋼絲，坦言一開始會感到恐懼，被瞬間拉起時身體會受到慣性影響，前幾次相當不適應，「其實有點可怕，拍了將近10次！」後來慢慢抓到節奏才成功完成，他也感謝劇組給足夠的安全保護措施：「等習慣安全感之後，反而覺得滿好玩，是一次很難得的體驗！」

顏廷儒在片中不但要扮鬼嚇人，還放膽挑戰吊鋼絲戲。（圖／風暴國際提供）

顏廷儒此次面臨大量肢體挑戰，除了吊鋼絲，還包含歌仔戲訓練、穿著厚重戲服登台演出，以及女僕裝、小護士服等反差造型。他為了歌仔戲橋段，事前上課練習水袖、步伐與身段長達一、兩個月，「回家看到鏡子都會忍不住甩一下水袖。」雖然知道歌仔戲並非能速成的表演形式，但仍希望盡力把學到的部分呈現在鏡頭前。

顏廷儒為《啵me之我的青春住了鬼》首次穿上女僕裝。（圖／風暴國際提供）

顏廷儒表示，自己私下雖然敢進戲院看鬼片，「但一定要很多人一起！」幸好看到《啵me之我的青春住了鬼》劇本時就知道這部作品不走恐怖路線，反而比較偏向帶點喜感的愛情靈異片，讓他能放下對鬼片的心理壓力，專心投入角色本身，笑言這是部可以邊看邊笑的作品。

另外，顏瑀晴飾演的初孟軒「前女友」，她表示與初孟軒對戲時，兩人要呈現的是一段已經接近分手、卻仍殘留情感的關係，因此兩人在戲外沒有特別培養感情，反而刻意保持一點距離，讓彼此之間保有「明明認識、卻有點陌生」的狀態，「這樣在鏡頭前，若即若離的感覺會比較自然。」

電影《啵me之我的青春住了鬼》全台熱映中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

冬奧爆「陰莖門」作弊醜聞！跳台滑雪選手為飛更遠 竟在下體打玻尿酸

冬奧寫歷史！台美混血「滑雪正妹」喊：台灣讓我感到驕傲

女星認了曾受邀《世紀血案》試鏡 「看劇本就知不能拍」