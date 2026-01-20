《啵me之我的青春住了鬼》首映 唐綺陽驚喜獻唱主題曲

記者周毓洵／臺北報導

電影《啵me之我的青春住了鬼》今（20）日舉辦首映記者會，國師唐綺陽現身驚喜獻唱主題曲「等不到的等」，並在現場放話挑戰金曲獎與金馬獎「各拿一座就好」，引起全場焦點。監製蔡意欽以及主演邵雨薇、初孟軒、亮哲、熊仁謙、李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒一同出席，現場氣氛熱絡。

唐綺陽為電影演唱主題曲「等不到的等」，她透露，和監製蔡意欽是學弟妹關係有關，「我想說你敢邀我，我就敢唱。」原本因長期說話擔心嗓子而猶豫接唱主題曲，但看到陳建騏與葛大為組成的黃金製作團隊後立刻答應合作，她笑稱自己平時音域偏大氣「江湖風」，這次卻得詮釋細膩的情感轉折，「唱得我痛苦死了！」但也坦言非常有成就感。

女主角邵雨薇在片中首度一人分飾正、邪兩鬼，挑戰多場高強度對打戲，拍攝連續四天幾乎耗盡體力，收工時甚至落淚。她形容過程像不斷破關的遊戲，但全劇組互相協助完成拍攝，留下深刻回憶。她片中一句「關你屁事」也成為觀眾熱議的金句，笑稱自己拍戲叫到燒聲。

監製蔡意欽表示，本片靈感源自波蜜創辦人陳澄三出品的臺語電影《薛平貴與王寶釧》，將傳統戲曲與青春愛情故事結合，講述「等待、承諾與未竟之志」的跨世代寓言。

《啵me之我的青春住了鬼》男女主角初孟軒（右）和邵雨薇（中）、主題曲演唱者唐綺陽（左）共同出席首映。（風暴國際提供）

《啵me之我的青春住了鬼》監製蔡意欽（左起）、導演陳大璞、主題曲演唱者唐綺陽、主演邵雨薇、初孟軒、李雪、安俊朋、陳昱廷、熊仁謙、顏廷儒共同期許票房長紅。（風暴國際提供）