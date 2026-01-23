《啵me》上映網驚：波蜜果菜汁不告嗎？ 原來是「親生的」

邵雨薇以現代化戲曲造型亮相，同時也苦練花腔與身段，展現劇團跨越傳統與現代的張力。(風暴國際提供)

愛情靈異喜劇《啵me之我的青春住了鬼》除了創新的校園鬼魅元素，該片背後隱藏的「硬背景」意外成為影迷討論焦點。不少觀眾對片名「啵me」感到好奇，戲稱：「難道波蜜果菜汁不提告嗎？」事實上，該片正是由波蜜所屬公司投資，旨在向台灣影壇傳奇陳澄三先生致敬。

陳澄三當年創立「麥寮拱樂社」，並於1956年拍出台灣首部35mm台語片《薛平貴與王寶釧》，開創全台系列IP先河；如今監製蔡意欽透過此片傳承歷史脈絡，讓這部靈異喜劇增添了深厚的影視文化意義。

「昆蟲系美少女戰隊」李雪與顏廷儒頂著誇張長鬚，與陳昱廷在舞台上火熱對戲。(風暴國際提供)

女主角邵雨薇在片中挑戰一人分飾兩角，女鬼角色不僅要負責「賣萌」，還得扛起武打重擔與傳統歌仔戲身段。為了演出專業質感，邵雨薇在開拍前苦練花槍，她坦言戲曲動作極為講究，連肩膀寬度與腳掌接觸地面的角度都有嚴格規則，笑稱自己是靠「邏輯記憶」在練武：「腦子記很快，但身體肌肉要一直練習才能產生記憶。」藝人蘇達更盛讚她在情緒重頭戲中「眼中帶淚、泫而不落」的控制力，直呼被這一幕感動紅了眼眶。

故事核心圍繞著初孟軒領軍的劇團，將經典戲曲改編成現代歌舞劇〈寶釧〉。由李雪、陳昱廷、顏廷儒組成的「青春五人幫」，穿上融合藍色系與粉色絨毛的創意戲服，因為頭上浮誇的長鬚，在片場自封為「昆蟲系美少女戰隊」。飾演薛平貴的顏廷儒打趣說，穿上這套衣服會變得很有禮貌，因為隨時都要「低頭」以免長鬚撞到東西；而李雪則挑戰高難度任務，必須先學會正確音調再揣摩「音痴走音」，喜劇效果十足。

該片更邀來「國師」唐綺陽深情獻唱主題曲〈等不到的等〉，金曲樂團「麋先生 MIXER」也跨刀提供插曲〈沒什麼大不了的心情〉。歌詞中「怪運氣、怪天氣，總會有人陪著你」精準傳達劇團在鬼影幢幢的窘境中，依然熱血追夢的情誼。結合靈異、喜劇與致敬情懷，《啵me之我的青春住了鬼》現正上映中。

