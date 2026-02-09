《啵me》顏廷儒「吊鋼絲飛出去10次」 感謝劇組給滿安全感

戲中顏廷儒穿上女僕裝、護士裝等反差超大的衣服，成為一大亮點。（風暴國際提供）

新生代演員顏廷儒與同門師妹顏瑀晴在愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》，以不同面向角色替電影注入青春火花。顏廷儒雖是配角，卻靠多變造型與高難度肢體演出成為畫面焦點；顏瑀晴則以銀幕新人之姿，挑戰飾演初孟軒的「前女友」，詮釋一段情感未斷卻逐漸疏離的關係，表現備受期待。

顏廷儒過去演出《天橋上的魔術師》、《不如海邊吹吹風》等作品，這次在《啵me之我的青春住了鬼》正式開拍第一場戲就要與邵雨薇對戲，讓他直呼緊張，「以前都在螢幕上看到她，真的站在旁邊對戲，會有見到偶像的感覺。」他笑說因為太緊張，連簡單動作都反覆調整，幸好邵雨薇貼心安撫，才慢慢進入狀況。

片中一場鬼屋護士服橋段更讓顏廷儒印象深刻，原本想帥氣扮鬼嚇人，卻因首次吊鋼絲不適應，被瞬間拉起時失去平衡，直接從推車上飛出去、跌個四腳朝天，整場戲拍了近十次才完成。他坦言一開始很害怕，但在劇組完善安全措施下逐漸抓到節奏，「等習慣後反而覺得很好玩，是很難得的體驗。」

除了吊鋼絲，顏廷儒還得接受歌仔戲訓練，事前花一、兩個月練水袖與身段，回家照鏡子都忍不住甩兩下，加上女僕裝、小護士服等反差造型，成為片中亮點。他也笑說自己其實怕鬼片，但《啵me》偏喜感路線，讓他能放下壓力投入演出。

至於顏瑀晴飾演初孟軒的前女友，兩人必須呈現「快分手卻還有感情」的狀態，她透露戲外刻意保持距離，營造熟悉又陌生的氛圍，讓鏡頭前的若即若離更自然。《啵me之我的青春住了鬼》現正上映中。

邵雨薇苦練歌仔戲身段與甩水袖等技巧，因為角色要教李雪等人，因此自身練得相當純熟。（風暴國際提供）

