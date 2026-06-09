啾啾剖腹產！陳晨威「攙扶如跳舞」 網笑：愛情恰恰

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中信兄弟啦啦隊啾啾Julia和樂天桃猿球星陳晨威，幸福升格一家三口。（圖／翻攝自啾啾IG）





中信兄弟啦啦隊啾啾Julia和樂天桃猿球星陳晨威，幸福升格一家三口。啾啾在社群上分享剖腹產後日常，只見陳晨威細心且耐心照顧，一步一步緩慢前進，身體依靠彼此。

啾啾身穿醫院病人服，走路相當緩慢，樂天桃猿球星陳晨威則在一旁協助攙扶。啾啾更表示，剖腹產隔天下床上廁所，有自控式止痛，讓痛感降低很多，但還是需要老公協助，笑說兩人動作很像在跳探戈華爾滋恰恰。兩人大方放閃，網友被夫妻倆的互動甜翻，紛紛留言，原來這才是真正的愛情恰恰。

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