啾啾挺孕肚出席尾牙！脫口「最後一次」掀引退猜測 本人曝未來動向

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

中信兄弟啦啦隊人氣成員「啾啾」Julia去年底與樂天桃猿球星陳晨威登記結婚，隨後宣布懷孕喜訊，人生邁入新階段。昨（7）日凌晨參加完尾牙後，於社群平台發文寫下「應該是最後一次參加公司尾牙」，短短一句話引發粉絲熱烈討論，紛紛猜測她是否即將引退啦啦隊舞台。對此，她本人回應了。

中信兄弟啦啦隊人氣成員「啾啾」昨（7）日凌晨參加完尾牙後，於社群平台發文寫下「應該是最後一次」，掀起引退猜測。（圖／翻攝IG／＠juliaaa.49）

據《NOWNEWS今日新聞》報導，對於外界揣測，啾啾並未正面否認引退傳聞，而是以保留態度回應，透露目前手上有新的工作正在進行，但相關細節暫時無法對外說明，公司未來會再公布，她也向支持她的粉絲喊話，即使結婚、懷孕，未來仍會有機會與大家見面。

廣告 廣告

啾啾透露寶寶預產期在今年6月，目前已暫緩部分工作，將生活重心放在迎接新生命上。對於即將升格當媽媽，她坦言心情既緊張又期待，日前也在社群分享孕期近況，自嘲體重逐漸上升，是「容貌焦慮的媽咪」。

此外，啾啾談到老公的近況，表示陳晨威目前正在左營參與經典賽國家隊集訓，備戰3月東京征途，過年期間夫妻或許只能短暫相聚。即便如此，她仍希望能親赴東京替台灣隊加油，成為老公最強的應援後盾。

更多FTNN新聞網報導

陳晨威求婚成功！啦啦隊女神啾啾點頭嫁了 超甜誓詞曝光

李晧禎一來台就開工！首次擔任廣告女主角超緊張 親曝過年行程

等待3年終圓夢！李貞潤攜手金泰琳來台應援 背後努力故事全說了

