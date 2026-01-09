啾啾當人妻1個月證實懷孕 陳晨威喜迎女兒

啾啾、陳晨威將要當爸媽了，而且第一個寶寶是女兒。（翻攝網路）

去年7月，本刊曝光中信兄弟啦啦隊女神級成員啾啾（Julia）與樂天桃猿外野手陳晨威熱戀，結果到了去年12月9日閃電求婚成功，然後隔天現身戶政事務所完成合法夫妻登記，當時就被懷疑是否有喜，如今則是宣布懷孕，性別趴揭曉他們即將要有女兒了。

透過琳妲在IG限動分享的影片可見，啾啾與陳晨威夫妻倆在性別派對當天穿搭以粉紅色系為主。陳晨威穿粉紅外套、粉紅帽T配淺灰長褲；啾啾則以粉色毛絨短外套搭配同色系的短裙，腳踩球鞋現身。

廣告 廣告

派對在戶外草地舉行，現場設有背板寫著「Pink or Blue」「We love u」以及「C.papa & J.mama」。旁邊以米色、焦糖色與白色氣球做成裝飾，草地中央另立一顆寫有「Pink or Blue」的巨大銀色氣球。

揭曉瞬間，陳晨威手中的拉炮啟動，身後炸出濃烈粉紅色煙霧，並有粉色紙花四散，宣告寶寶性別為女孩。琳妲也在限動寫下「哦耶我猜對了」，分享當下眾從的興奮之情。

更多鏡週刊報導

林妍霏開酸李多慧挨批霸凌 味全龍再轟：幽默不該貶低他人

項少龍大王合體預告 古天樂許願來台辦慶功：要把林峯親自帶過來

歷年經典專輯為主視覺！曹西平靈堂畫面曝光 親友10日起開放悼念