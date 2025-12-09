啾啾點頭嫁陳晨威！甜認「覺得很幸福」 經紀人曝：婚禮規劃中

中信兄弟啦啦隊成員Julia（啾啾）近日答應樂天桃猿外野手陳晨威的求婚。對此，女方經紀人乖姐9日證實兩人近期將安排登記結婚，婚禮也在規劃當中，感謝大家的祝福。

啾啾答應陳晨威求婚。（圖／翻攝自啾啾IG）

經紀人乖姐9日回應喜訊，表示啾啾認為「能遇到這麼棒的另一半很難能可貴，我們彼此都很珍惜，也很幸福。」至於工作與生活的變動，「目前還沒想太多」，仍沉浸在求婚帶來的感動與喜悅之中。

另據啾啾的網紅好友黃文文分享，陳晨威求婚地點選在浪漫的豪華露營帳篷，現場以「Marry me」旗幟、玫瑰花瓣、紅白氣球布置。也透露陳晨威在求婚時表示，啾啾的背號是49號，剛好是他背號98號的一半，「我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識妳、遇見妳，妳是我的一半，因為有妳才變成我們」，最後問出「所以，妳願意嫁給我嗎？」讓在場友人也都感動落淚。

