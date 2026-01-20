喀布爾中餐館遭到炸彈襲擊

（德國之聲中文網）喀布爾警方發言人扎德蘭（Khalid Zadran）表示，爆炸發生在一家名為“中國面館”的餐廳內，該餐廳主要為來自中國的穆斯林提供餐飲服務。扎德蘭表示：“事件中，共有七人喪生，其中六人為阿富汗人，還有一名名叫Ayub的中國穆斯林。爆炸發生在廚房附近。”

極端組織“伊斯蘭國”宣稱，他們對此次襲擊事件負責，並表明這是一起針對中國公民的襲擊行動。“伊斯蘭國”的聲明中稱：“鑑於中國政府針對維吾爾穆斯林的犯罪行為不斷升級，，阿富汗的伊斯蘭國已將中國公民列為打擊目標。”

自塔利班於2021年第二次上台以來，中國一直同塔利班政府保持著密切關系，中國商務人士大量湧入阿富汗。中國與阿富汗擁有76公裡的共同邊界。

